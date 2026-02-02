PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch auf Firmengelände

Bleicherode (ots)

Wie am Montagmorgen bekannt wurde, kam es im Verlauf des Wochenendes zu einem Einbruch auf ein Firmengelände in der Gewerbestraße in Bleicherode. Die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zum Gelände, indem sie die Umzäunung, welcher das Gelände vor Unbefugten schützt, gewaltsam entfernten. In der weiteren Folge machten sich die Einbrecher an diversen Hochseecontainern zu schaffen. Zum Glück gelang es den Tätern nicht, die Türen zu den Containern zu öffnen. Durch die Tat entstand ein Sachschaden im zweistelligen Bereich.

Wer Hinweise auf die unbekannten Täter oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel.: 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0027799

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
