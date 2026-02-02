PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch missglückt

Sollstedt (ots)

Am Sonntag kam es in der Werkstraße in Sollstedt zu einem versuchten Einbruch auf dem Gelände eines Containerdienstes. Unbekannte Täter versuchten hier die Tür einer Lagerhalle gewaltsam zu öffnen. Da ihnen dies jedoch nicht gelang, ließen die Einbrecher von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt vom Tatort. Durch die Tat entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei Nordhausen ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls im Versuch.

Wer Hinweise auf die unbekannten Täter oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel.: 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0028020

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

