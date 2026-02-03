PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizei verhaftet Mann am Bahnhof Gera Süd

Gera, Bahnhof Gera Süd (ots)

Eine Streife der Bundespolizei überprüfte am Montagnachmittag einen Mann im Bahnhof Gera-Süd. Dabei wurde man darauf aufmerksam, dass dieser durch die Justiz aus Thüringen und Sachsen-Anhalt gesucht wird.

Die Magdeburger Staatsanwaltschaft hatte eine Aufenthaltsermittlung gegen den 37-Jährigen veranlasst, weil ein Verfahren wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls gegen ihn betrieben wird.

Für ein Jahr wird nun eine Justizvollzugsanstalt der Aufenthaltsort des Deutschen sein. Denn gegen ihn lag zudem ein Haftbefehl vor. Grund für die Verhängung dieses Strafmaßes war eine Verurteilung wegen einer Urkundenfälschung.

Der Mann wurde durch die Bundespolizisten noch am Bahnhof festgenommen und anschließend in den Strafvollzug nach Hohenleuben gebracht.

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

