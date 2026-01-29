Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizei pfändet Geld bei Bahnreisendem

Arnstadt, Arnstadt Bahnhof (ots)

Gegen 22:00 Uhr wurde am Mittwochabend ein Mann am Bahnhof in Arnstadt durch Beamte der Bundespolizei überprüft. Dabei stießen die Uniformierten auf einen aktuellen Vollstreckungsauftrag der Thüringer Justiz.

Wegen Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz und einem rechtskräftigen Beschluss ist bei dem 48-Jährigen Vermögen abzuschöpfen.

Gestern führte der Deutsche etwas mehr als 180 Euro bei sich. Davon wurden 80 Euro durch die Bundespolizisten gepfändet.

Zudem hatte der Mann Substanzen bei sich, die gegen das Arzneimittelgesetz verstoßen, was ihm eine Anzeige einbrachte. Die zuständige Staatsanwaltschaft wurde über beides in Kenntnis gesetzt.

