Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Platzverweis für den Hauptbahnhof

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Ein 65-Jähriger fühlte sich am Mittwochabend im Erfurter Hauptbahnhof durch einen anderen Mann bedroht. Die Bundespolizei wurde in den Warteraum hinzugezogen, um zu helfen.

Vor Ort stellte sich die Situation den Bundespolizisten dergestalt dar, dass ein 63-jähriger Deutsche den Geschädigten verbal anging und ihm drohte, körperlich auf ihn einzuwirken. Um die weitere Eskalation zu vermeiden, verließ das Opfer den Wartebereich.

Bei der Überprüfung des übergriffigen Mannes wurde festgestellt, dass gegen ihn ein Hausverbot für den Bahnhof vorliegt und zeitlich noch immer gültig ist.

Somit wurde er nicht nur wegen Bedrohung, sondern auch auf Grund des Hausfriedensbruchs angezeigt. Den Hauptbahnhof hatte er zu verlassen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

