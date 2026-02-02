Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Brüderpaar erwacht aus dem Schlaf und wird festgenommen

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Zwei Männer haben sich am Samstagabend auf der Fahrt mit einem ICE von Fulda nach Erfurt während der Ticketkontrolle schlafend gestellt. Dieser vermeintliche Trick hat nicht funktioniert. Dass beide keinen Fahrschein hatten, wurde im weiteren Verlauf offensichtlich.

Beim Halt des Schnellzuges im Erfurter Hauptbahnhof wurden Beamte der Bundespolizei hinzugezogen, weil sich beide Fahrgäste unkooperativ verhielten. Der Mitnahme zur Dienststelle versuchten sich die Männer zu entziehen und leisteten gegenüber den Bundespolizeistreifen Widerstand.

Warum der 26-jährige und 30-jährige Algerier kein Interesse daran hatten, überprüft zu werden, klärte sich zügig auf. Die sächsische Justiz hatte gegen das Brüderpaar Untersuchungshaftbefehle erlassen, weil beide im dringenden Verdacht stehen, an einer gefährlichen Körperverletzung beteiligt gewesen zu sein.

Am Sonntag wurden die Brüder richterlich vorgeführt. Die Untersuchungshaft wurde bestätigt und beide wurden durch die Bundespolizei in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten gebracht.

Darüber hinaus wird gegen die beiden Algerier wegen der erschlichenen Beförderungsleistung, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und des unerlaubten Aufenthaltes ermittelt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell