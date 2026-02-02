PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Am Bahnhof gestohlene Ohrhörer geortet

Weimar (ots)

Einer 22-jährigen Deutschen wurden am Bahnhof in Weimar ihre hochwertigen Ohrhörer gestohlen. Den Standort der teuren Produkte konnte sie über eine Trackingfunktion nachverfolgen. Die Frau brachte den Diebstahl zur Anzeige.

Noch ehe Uniformierte die Möglichkeit hatten, an der georteten Adresse in Weimar vorstellig zu werden, übernahm das die Geschädigte in Eigenregie. Die entwendeten Ohrhörer wurden ihr wieder ausgehändigt.

Auch wenn der Zweck hier die Mittel scheinbar geheiligt hat, war das Verhalten nicht ganz ungefährlich. Man weiß nie, wer die Tür öffnet und wie die Reaktion ausfällt. Daher die Bitte - überlassen sie solche Maßnahmen denjenigen, bei denen Sie die Anzeige erstattet haben.

Die Bundespolizei ermittelt in diesem Fall wegen Diebstahls.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 12:57

    BPOLI EF: Bundespolizei pfändet Geld bei Bahnreisendem

    Arnstadt, Arnstadt Bahnhof (ots) - Gegen 22:00 Uhr wurde am Mittwochabend ein Mann am Bahnhof in Arnstadt durch Beamte der Bundespolizei überprüft. Dabei stießen die Uniformierten auf einen aktuellen Vollstreckungsauftrag der Thüringer Justiz. Wegen Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz und einem rechtskräftigen Beschluss ist bei dem 48-Jährigen Vermögen abzuschöpfen. Gestern führte der Deutsche etwas mehr ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 12:57

    BPOLI EF: Platzverweis für den Hauptbahnhof

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Ein 65-Jähriger fühlte sich am Mittwochabend im Erfurter Hauptbahnhof durch einen anderen Mann bedroht. Die Bundespolizei wurde in den Warteraum hinzugezogen, um zu helfen. Vor Ort stellte sich die Situation den Bundespolizisten dergestalt dar, dass ein 63-jähriger Deutsche den Geschädigten verbal anging und ihm drohte, körperlich auf ihn einzuwirken. Um die weitere Eskalation zu ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 15:27

    BPOLI EF: Fremde Frauengeldbörse im Eisenacher Hauptbahnhof sichergestellt

    Eisenach, Eisenach Hauptbahnhof (ots) - Im Hauptbahnhof Eisenach wurde am Dienstag ein 42-jähriger Mann durch eine Streife der Bundespolizei angehalten und befragt. Die Überprüfung ging schnell über die Bühne und der Ukrainer hätte unverrichteter Dinge weitergehen können. Jedoch führte er augenscheinlich eine Damengeldbörse mit sich, was die Bundespolizisten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren