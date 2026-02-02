Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Am Bahnhof gestohlene Ohrhörer geortet

Weimar (ots)

Einer 22-jährigen Deutschen wurden am Bahnhof in Weimar ihre hochwertigen Ohrhörer gestohlen. Den Standort der teuren Produkte konnte sie über eine Trackingfunktion nachverfolgen. Die Frau brachte den Diebstahl zur Anzeige.

Noch ehe Uniformierte die Möglichkeit hatten, an der georteten Adresse in Weimar vorstellig zu werden, übernahm das die Geschädigte in Eigenregie. Die entwendeten Ohrhörer wurden ihr wieder ausgehändigt.

Auch wenn der Zweck hier die Mittel scheinbar geheiligt hat, war das Verhalten nicht ganz ungefährlich. Man weiß nie, wer die Tür öffnet und wie die Reaktion ausfällt. Daher die Bitte - überlassen sie solche Maßnahmen denjenigen, bei denen Sie die Anzeige erstattet haben.

Die Bundespolizei ermittelt in diesem Fall wegen Diebstahls.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell