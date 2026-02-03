Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Mann bedroht Reisende im Zug und wird festgenommen

Straußfurt, Bahnhof Straußfurt (ots)

Mit dem Schrecken davongekommen sind Bahnreisende heute Morgen im Bahnhof Straußfurt im Landkreis Sömmerda.

Über den polizeilichen Notruf ging die Information über einen Mann ein, der beim Halt in Straußfurt mit einem messerähnlichen Gegenstand eine Regionalbahn betreten und im Zug befindliche Reisende verbal bedroht haben soll.

Nach der Alarmierung trafen Streifen der Polizeiinspektion Sömmerda zuerst vor Ort ein. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung des 40-jährigen Deutschen fanden die Beamten ein Taschenmesser.

Es wurden keine Bahnreisenden verletzt. Die Kräfte der Polizei haben die Lage schnell unter Kontrolle gebracht.

In Zusammenarbeit zwischen der Polizeiinspektion Sömmerda und der Bundespolizei wurde der verhaltensauffällige Mann zu einer Dienststelle gebracht und sodann einem Arzt vorgestellt. Auf richterliche Anordnung wurde er in eine psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses eingeliefert.

Durch das Ereignis waren auf der Strecke zwischen Erfurt und Nordhausen zwei Zugverbindungen betroffen, die insgesamt 41 Minuten Verspätung erhielten.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen der Androhung von Straftaten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell