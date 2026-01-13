PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-SLF: Ergänzung zum Unfall mit Schwerverletzten

B88 Etzelbach/ Kirchhasel (ots)

Gestern Nachmittag wurde bereits über einen Unfall auf der B88 zwischen Kirchhasel und Etzelbach berichtet. Eine 18-Jährige befuhr mit ihrem Ford die Straße von Kirchhasel kommend in Richtung Etzelbach. Im Fahrzeug befand sich ihr ebenfalls 18-jähriger Beifahrer. Ausgangs einer Rechtskurve geriet die junge Frau dann auf die Gegenfahrspur und stieß frontal mit dem entgegenkommenden 50-jährigen Fahrer eines PKW VW zusammen. Der 50-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, seine 78 - und 84-jährigen Mitfahrer wurden schwer verletzt. Ebenfalls schwer verletzt wurden die beiden 18-Jährigen, wobei die Fahrerin mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde, alle anderen Verletzten wurde durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Bis 18.35 Uhr war die B 88 aufgrund von Bergungs- und Reinigungsarbeiten voll gesperrt. Auf der Straße war eine Öl- bzw. Dieselspur feststellbar, welche sich bereits vor dem Unfall dort befunden haben soll. Inwieweit diese mit dem Verkehrsunfall im Zusammenhang steht, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die dazu Angaben machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0009272 bei der Polizei Saalfeld, Tel.: 0371 560 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

