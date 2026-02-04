Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Rauchen im Bahnhof führt zu mehreren Anzeigen

Arnstadt, Arnstadt Bahnhof (ots)

Eine gerauchte Zigarette im Bahnhof Arnstadt überführte einen Mann gleich mehrerer Straftaten.

Am Dienstagnachmittag sprachen Beamte der Bundespolizei einen 33-jährigen an, weil er außerhalb der gekennzeichneten Bahnhofsbereiche rauchte. Der Mann gab gegenüber der Streife aus eigenen Stücken an, Drogen konsumiert zu haben. Bei der anschließenden Überprüfung wurden bei ihm ein rumänischer Führerschein, ein fremder Personalausweis sowie Betäubungsmittel gefunden.

Zur Herkunft der Dokumente schwieg sich der Deutsche aus, auch für welchen Zwecke er sie dabeihatte. Die im Hinblick auf Urkunden geschulten und versierten Bundespolizisten prüften den Führerschein und stellten fest, dass sie eine Totalfälschung in den Händen hatten.

Die Dokumente als auch die Drogen wurden durch die Bundespolizei sichergestellt. Der Mann erhielt eine Ordnungswidrigkeitanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Bundesnichtraucherschutzgesetz sowie Strafanzeigen wegen der Betäubungsmittel und der Urkundenfälschung.

