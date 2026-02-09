PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Laute Musik enttarnt Gesuchten

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Durch viel zu laute Musik machte ein Mann am Sonntagmorgen im Erfurter Hauptbahnhof auf sich aufmerksam.

Eine Streife der Bundespolizei sprach ihn an. Da er eingesehen hat, dass der Hauptbahnhof keine Diskothek ist, blieb es bei einer mündlichen Verwarnung.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Bundespolizisten fest, dass der 32-jährige Lette durch die bayrische Justiz gesucht wird. Grund hierfür ist ein Strafbefehl wegen eines Diebstahls. Bisher hat der Verurteilte die damit einhergehende Geldstrafe nicht gezahlt.

Dem Letten wurde der Strafbefehl eröffnet. Für ihn ist es nun die letzte Chance, die geforderte Summe von 1000 Euro zu entrichten. Kommt er dieser Anordnung abermals nicht nach, wird aus dem Strafbefehl eine Strafvollstreckung. Dann droht dem 32-Jährigen sogar eine Ersatzfreiheitsstrafe.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

