Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Betrug mit Fahrschein führt zu Drogenfund

Fröttstädt, Bahnhof Fröttstädt (ots)

Das Zugpersonal einer Regionalbahn informierte die Bundespolizei am Samstagabend darüber, dass ein Mann vom Erfurter Hauptbahnhof in Richtung Eisenach fahren würde, bei dessen digitalem Fahrschein Auffälligkeiten erkennbar sind.

Die Inaugenscheinnahme des Fahrscheins auf dem Bildschirm des Smartphones bestätigte den Anfangsverdacht. Der Reisende zeigte lediglich ein Foto eines Deutschlandtickets, das zudem auf eine andere Person ausgestellt war.

Bei der Überprüfung der Personalien fiel den Bundespolizisten ein Plastiktütchen im Portemonnaie des 39-jährigen Algeriers auf. Darin fanden die Beamten Kokain, welches sichergestellt wurde.

Der Mann wurde beim Halt in Fröttstädt von der weiteren Beförderung ausgeschlossen.

Durch die Bundespolizei erhielt er zwei Anzeigen, wegen Betruges und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell