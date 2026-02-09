PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Betrug mit Fahrschein führt zu Drogenfund

Fröttstädt, Bahnhof Fröttstädt (ots)

Das Zugpersonal einer Regionalbahn informierte die Bundespolizei am Samstagabend darüber, dass ein Mann vom Erfurter Hauptbahnhof in Richtung Eisenach fahren würde, bei dessen digitalem Fahrschein Auffälligkeiten erkennbar sind.

Die Inaugenscheinnahme des Fahrscheins auf dem Bildschirm des Smartphones bestätigte den Anfangsverdacht. Der Reisende zeigte lediglich ein Foto eines Deutschlandtickets, das zudem auf eine andere Person ausgestellt war.

Bei der Überprüfung der Personalien fiel den Bundespolizisten ein Plastiktütchen im Portemonnaie des 39-jährigen Algeriers auf. Darin fanden die Beamten Kokain, welches sichergestellt wurde.

Der Mann wurde beim Halt in Fröttstädt von der weiteren Beförderung ausgeschlossen.

Durch die Bundespolizei erhielt er zwei Anzeigen, wegen Betruges und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 07.02.2026 – 09:26

    BPOLI EF: Kabelschnitte bei Artern schränken Bahnverkehr ein - Tatverdächtige gestellt

    Artern, Bahnstrecke Erfurt - Sangerhausen (ots) - Reisende, die am Freitagnachmittag um kurz nach 14:00 Uhr mit einer Regionalbahn vom Erfurter Hauptbahnhof in Richtung Sangerhausen reisen wollten, wurden per Durchsage im Zug darüber informiert, dass die Fahrt in Bretleben vorzeitig enden würde. Als Ursache wurde ein polizeilicher Einsatz genannt. Wenige Minuten ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 10:55

    BPOLI EF: Taschendieb am Erfurter Hauptbahnhof ertappt

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Da hatte eine Frau Glück im Unglück. Als sie am Donnerstagabend den Erfurter Hauptbahnhof verließ, nutzte ein Mann die Gelegenheit und zog ihr das Smartphone aus einer Hostentasche heraus. Der Dieb wurde bei seiner Tat beobachtet. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn hielten den sichtlich überraschten Mann bis zum Eintreffen einer Streife der Bundespolizei fest. ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 14:45

    BPOLI EF: Im Zug beklaut? Halten Sie Taschendiebe zum Narren!

    Thüringen (ots) - Am gestrigen Tag befasste sich die Bundespolizei mit einem Diebstahl, der mutmaßlich in einer Regionalbahn auf der Strecke zwischen Erfurt und Ilmenau geschehen ist. Ein 54-jähriger Deutscher stellte den Verlust seiner Geldbörse fest. Darin befanden sich neben Bargeld auch diverse Karten, deren Sperrung veranlasst wurde. Die Bundespolizei ermittelt wegen dem Anfangsverdacht eines Diebstahls. Jeder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren