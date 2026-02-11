Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Sieben auf einen Streich

Weimar, Weimar Bahnhof (ots)

Eine Streife der Bundespolizei weckte am Dienstagmorgen einen Mann im Bahnhof Weimar, weil dieser bei kalten Temperaturen auf einem Bahnsteig schlief. Da er zunächst einen etwas wirren Eindruck machte, überprüften ihn die Beamten.

Beim Abgleich mit einem polizeilichen Informationssystem staunten die Bundespolizisten nicht schlecht. In gleich sieben Fällen suchten Justizbehörden aus Niedersachsen und Hamburg nach dem 44-jährigen Deutschen. Er war in der Vergangenheit wegen dem Erschleichen von Beförderungsleistungen, Bedrohung, Beleidigung und einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr polizeilich in Erscheinung getreten.

Nach der Kontrolle konnte der Mann seine geplante Reise in Richtung Hamburg fortsetzen. Die unterschiedlichen Justizeinrichtungen wurden über das Antreffen des Mannes und seinen Aufenthalt informiert.

