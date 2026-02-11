PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Sieben auf einen Streich

Weimar, Weimar Bahnhof (ots)

Eine Streife der Bundespolizei weckte am Dienstagmorgen einen Mann im Bahnhof Weimar, weil dieser bei kalten Temperaturen auf einem Bahnsteig schlief. Da er zunächst einen etwas wirren Eindruck machte, überprüften ihn die Beamten.

Beim Abgleich mit einem polizeilichen Informationssystem staunten die Bundespolizisten nicht schlecht. In gleich sieben Fällen suchten Justizbehörden aus Niedersachsen und Hamburg nach dem 44-jährigen Deutschen. Er war in der Vergangenheit wegen dem Erschleichen von Beförderungsleistungen, Bedrohung, Beleidigung und einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr polizeilich in Erscheinung getreten.

Nach der Kontrolle konnte der Mann seine geplante Reise in Richtung Hamburg fortsetzen. Die unterschiedlichen Justizeinrichtungen wurden über das Antreffen des Mannes und seinen Aufenthalt informiert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 15:11

    BPOLI EF: Aus dem Bahnhof Saalfeld verwiesen

    Saalfeld, Saalfeld Bahnhof (ots) - Was einen jungen Mann am Montagnachmittag dazu motiviert hat, im Bahnhof Saalfeld Personal der Bahn zu beleidigen, behielt er für sich. Eine Mitarbeiterin des Bahnhofes informierte die Bundespolizei über einen verbal auffälligen Mann, der mit ehrverletzenden Worten auf- und ausfällig wurde. Eine Streife der Bundespolizei konnte den 26-Jährigen im Bahnhof ausfindig machen. Der ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 15:08

    BPOLI EF: Hungrigen Dieb im Hauptbahnhof erwischt

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - An den großen Bahnhöfen gibt es zahlreiche Möglichkeiten sich zu verpflegen. Falls einen der Hunger überkommt, steht man einer schier endlosen Auswahl an Speisen und Getränken gegenüber. Für einen Wrap, gefüllt mit Tomaten und Mozzarella, hat sich am Montagnachmittag ein Mann entschieden. In einem Geschäft des Erfurter Hauptbahnhofes traf er seine Auswahl, öffnete die ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 14:02

    BPOLI EF: Autofahrerin missachtet schließende Schranke

    Plaue (ots) - Sich schließende Schranken an einem Bahnübergang bedeuten für alle Verkehsteilnehmenden unmissverständlich, dass in Kürze eine Bahndurchfahrt erfolgen wird, zumal rote Lichtzeichen den Schließvorgang auch ankündigen. Dass man diese Signale besser nicht missachtet, gehört zum Einmaleins der Gefahrenprävention. Eine 47-Jährige ignorierte am Sonntagvormittag diese deutlichen Warnzeichen und querte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren