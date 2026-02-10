Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Aus dem Bahnhof Saalfeld verwiesen

Saalfeld, Saalfeld Bahnhof (ots)

Was einen jungen Mann am Montagnachmittag dazu motiviert hat, im Bahnhof Saalfeld Personal der Bahn zu beleidigen, behielt er für sich.

Eine Mitarbeiterin des Bahnhofes informierte die Bundespolizei über einen verbal auffälligen Mann, der mit ehrverletzenden Worten auf- und ausfällig wurde.

Eine Streife der Bundespolizei konnte den 26-Jährigen im Bahnhof ausfindig machen. Der Deutsche erhielt am Wochenende ein Hausverbot der Bahn für die Verkehrsstation in der Feengrottenstadt. Da er am gestrigen Tag keine Reiseabsichten hatte, erhielt er neben der Anzeige wegen Beleidigung auch eine wegen Hausfriedensbruch.

Der Mann wurde des Bahnhofes verwiesen.

