PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Aus dem Bahnhof Saalfeld verwiesen

Saalfeld, Saalfeld Bahnhof (ots)

Was einen jungen Mann am Montagnachmittag dazu motiviert hat, im Bahnhof Saalfeld Personal der Bahn zu beleidigen, behielt er für sich.

Eine Mitarbeiterin des Bahnhofes informierte die Bundespolizei über einen verbal auffälligen Mann, der mit ehrverletzenden Worten auf- und ausfällig wurde.

Eine Streife der Bundespolizei konnte den 26-Jährigen im Bahnhof ausfindig machen. Der Deutsche erhielt am Wochenende ein Hausverbot der Bahn für die Verkehrsstation in der Feengrottenstadt. Da er am gestrigen Tag keine Reiseabsichten hatte, erhielt er neben der Anzeige wegen Beleidigung auch eine wegen Hausfriedensbruch.

Der Mann wurde des Bahnhofes verwiesen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 15:08

    BPOLI EF: Hungrigen Dieb im Hauptbahnhof erwischt

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - An den großen Bahnhöfen gibt es zahlreiche Möglichkeiten sich zu verpflegen. Falls einen der Hunger überkommt, steht man einer schier endlosen Auswahl an Speisen und Getränken gegenüber. Für einen Wrap, gefüllt mit Tomaten und Mozzarella, hat sich am Montagnachmittag ein Mann entschieden. In einem Geschäft des Erfurter Hauptbahnhofes traf er seine Auswahl, öffnete die ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 14:02

    BPOLI EF: Autofahrerin missachtet schließende Schranke

    Plaue (ots) - Sich schließende Schranken an einem Bahnübergang bedeuten für alle Verkehsteilnehmenden unmissverständlich, dass in Kürze eine Bahndurchfahrt erfolgen wird, zumal rote Lichtzeichen den Schließvorgang auch ankündigen. Dass man diese Signale besser nicht missachtet, gehört zum Einmaleins der Gefahrenprävention. Eine 47-Jährige ignorierte am Sonntagvormittag diese deutlichen Warnzeichen und querte ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 14:01

    BPOLI EF: Laute Musik enttarnt Gesuchten

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Durch viel zu laute Musik machte ein Mann am Sonntagmorgen im Erfurter Hauptbahnhof auf sich aufmerksam. Eine Streife der Bundespolizei sprach ihn an. Da er eingesehen hat, dass der Hauptbahnhof keine Diskothek ist, blieb es bei einer mündlichen Verwarnung. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Bundespolizisten fest, dass der 32-jährige Lette durch die bayrische Justiz ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren