Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Vom Bahnsteig in den Justizvollzug

Neudietendorf, Bahnhof Neudietendorf (ots)

Im Rahmen der Bestreifung von Bahnhöfen im Erfurter Umland kontrollierten Bundespolizisten am Dienstag einen Mann in Neudietendorf.

Bei der Überprüfung des 27-Jährigen wurde festgestellt, dass dieser doppelt zur Festnahme ausgeschrieben war.

Zum einen lag ein Strafvollstreckungsbefehl der Thüringer Justiz gegen den Mann vor, der wegen einer begangenen Körperverletzung erlassen wurde. Die verhangene Geldstrafe von 2000 Euro konnte der Mann nicht aufbringen. Er wurde noch am Bahnhof durch Bundespolizisten verhaftet.

Zum anderen hat ein Thüringer Amtsgericht einen Haftbefehl gegen ihn ausgestellt, weil er einer anberaumten Verhandlung wegen Fahrens ohne Ticket ferngeblieben ist.

Der Deutsche wurde nach seiner Festnahme in die Justizvollzugsanstalt Goldlauter gebracht, wo er nun erst einmal eine 25-tägige Ersatzfreiheitsstrafe absitzen muss.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell