PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: umgekippter Schweinetransporter

Brilon-Alme (ots)

Am 14.02.2026, gegen 10:50 Uhr, kam ein LKW Gespann aufgrund von Straßenglätte auf der Straße Loh nach links von der Fahrbahn ab. Dadurch kippte der mit 80 lebenden Schweinen beladene Anhänger um. Die Feuerwehr befreite die Tiere aus dem Anhänger. Die Schweine wurden in einem provisorischen Gehege durch eine Mitarbeiterin des Kreis Veterinäramtes und eine Tierärztin betreut. Nur wenige Schweine überlebten den Unfall nicht. Der umgekippte Anhänger wurde durch eine Spezialfirma geborgen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 14.02.2026 – 08:35

    POL-HSK: Verkehrsunfall mit Flucht

    Marsberg (ots) - Am 13.02.2026, gegen 22:10 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem weißen 3er BMW die B7 zwischen Niedermarsberg und Bredelar. In einer Rechtskurve kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem dortigen Buschwerk. Ein Zeuge stellte den verunfallten Wagen fest, bei dem die Scheinwerfer und die Scheibenwischer noch eingeschaltet waren und einige Airbags ausgelöst hatten. Es befand sich jedoch kein Fahrer im ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 19:31

    POL-HSK: Ergänzung zu: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und Polizei Dortmund vom 13.02.2026 nach versuchtem Tötungsdelikt in Meschede

    Meschede (ots) - Nach dem versuchten Tötungsdelikt in der Nacht auf Freitag in Meschede hat sich am späten Nachmittag ein Tatverdächtiger gestellt. Es handelt es sich um einen 19-jährigen, deutschen Staatsangehörigen aus Meschede. Er ist polizeilich bereits wegen Körperverletzungsdelikten in Erscheinung ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 13:23

    POL-HSK: Ladendiebstähle in Meschede

    Meschede (ots) - Polizei bittet um Hinweise. Am Montag, den 09.02.2026, um 19:12 Uhr, kam es in einem Supermarkt in der Jahnstraße zu einem Ladendiebstahl. Zwei bislang unbekannte Täter füllten ihren Einkaufswagen zunächst mit diverser Ware. Anschließend verließen sie das Gebäude, ohne die Ware zu bezahlen. Ein Zeuge sprach die unbekannten Täter auf den Diebstahl an. Daraufhin flüchteten beide zu Fuß in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren