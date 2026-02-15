Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: umgekippter Schweinetransporter
Brilon-Alme (ots)
Am 14.02.2026, gegen 10:50 Uhr, kam ein LKW Gespann aufgrund von Straßenglätte auf der Straße Loh nach links von der Fahrbahn ab. Dadurch kippte der mit 80 lebenden Schweinen beladene Anhänger um. Die Feuerwehr befreite die Tiere aus dem Anhänger. Die Schweine wurden in einem provisorischen Gehege durch eine Mitarbeiterin des Kreis Veterinäramtes und eine Tierärztin betreut. Nur wenige Schweine überlebten den Unfall nicht. Der umgekippte Anhänger wurde durch eine Spezialfirma geborgen.
