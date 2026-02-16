Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Doppelhaushälfte

Medebach (ots)

Am 15.02.2026 gegen 17:00 Uhr hörte die Bewohnerin einer Doppelhaushälfte in der Schurrenstraße in Medebach verdächtige Geräusche. Aus Richtung ihrer Haustür hörte sie einen leisen Knall und dann einen lauteren Knall. Später entdeckte sie frische Beschädigungen an ihrer Haustür. In Höhe des Schlosses waren Hebelspuren zu erkennen. Der oder die bislang unbekannten Täter schafften es aber nicht, in das Haus zu gelangen. Es blieb beim Versuch. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Winterberg unter 02981-90200 zu melden.

