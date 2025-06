POL-UN: Selm - Scheckübergabe der Kreispolizeibehörde Unna an das Hospiz "Zum Regenbogen" in Bork

Unna (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Mittwoch (04.06.2025) zwischen 10.30 Uhr und 14.15 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Kieler Straße in Unna-Königsborn eingedrungen. Es wurden Bargeld und Schmuck entwendet. Hinweise zum Einbruch und zu den unbekannten Tätern bitte an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an: ...

