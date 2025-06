Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Zeugen nach Einbruch in Hochhauswohnung gesucht

Unna (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Mittwoch (04.06.2025) zwischen 10.30 Uhr und 14.15 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Kieler Straße in Unna-Königsborn eingedrungen.

Es wurden Bargeld und Schmuck entwendet.

Hinweise zum Einbruch und zu den unbekannten Tätern bitte an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell