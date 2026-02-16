Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung in Sundern

Sundern (ots)

Am Freitag, den 13.02.2026, um 18:00 Uhr, kam es in der Skateranlage in der Straße Schweinsohl in Sundern zu einer gefährlichen Körperverletzung. Zwei Jungen und ein Mädchen aus Sundern im Alter von neun bis elf Jahren hielten sich zum Tatzeitpunkt an der Örtlichkeit auf. Zwei bislang unbekannte Täter kamen auf die Geschädigten zu und versuchten sie verbal von der Skateranlage zu verdrängen. Hierbei wurden diverse Beleidigungen geäußert. Die unbekannten Täter entfernten sich zunächst vom Tatort. Die Kinder blieben vor Ort. Wenige Minuten später kamen die unbekannten Täter aus einem Gebüsch hervor. Einer der beiden jugendlichen Täter griff die Neun- bis Elfjährigen mit Pfefferspray an. Dieser führte darüber hinaus einen E-Scooter mit sich. Nach der Tat flüchteten die Jugendlichen in unbekannte Richtung. Zwei der drei Kinder wurden durch den Angriff leicht verletzt. Sie suchten gemeinsam die gegenüberliegende Rettungswache auf. Dort wurden sie entsprechend behandelt. Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ohne Ergebnis.

Die beiden unbekannten Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter A

- Männlich

- Ca. 16-18 Jahre alt

- Ca. 175- 180 cm groß

- Schlanke Statur

- Deutscher Phänotyp

- Schwarze Jacke

- Weißer Kapuzenpullover

- Blaue Jeanshose

- Dunkle Schuhe

Täter B

- Männlich

- Ca. 16- 18 Jahre alt

- Ca. 175- 180 cm groß

- Schlanke Statur

- Deutscher Phänotyp

- Schwarze Jacke

- Blaue Jeanshose

- Dunkle Schuhe

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Sundern unter der Telefonnummer 02933- 90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell