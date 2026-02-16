POL-HSK: Wohnmobil aus der Ringstraße entwendet

Sundern (ots) - Am Freitag, den 13.02.2026, um 18:00 Uhr, kam es in der Skateranlage in der Straße Schweinsohl in Sundern zu einer gefährlichen Körperverletzung. Zwei Jungen und ein Mädchen aus Sundern im Alter von neun bis elf Jahren hielten sich zum Tatzeitpunkt an der Örtlichkeit auf. Zwei bislang unbekannte Täter kamen auf die Geschädigten zu und versuchten sie verbal von der Skateranlage zu verdrängen. ...

