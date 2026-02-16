Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Wohnmobil aus der Ringstraße entwendet
Arnsberg (ots)
Vom 12.02.2026 um 20:00 Uhr bis zum 13.02.2026 um 08:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter ein Wohnmobil, das auf einem Kfz-Stellplatz vor einem Mehrfamilienhaus in der Ringstraße geparkt war. Bei dem Wohnmobil handelt es sich um ein silbernes Fahrzeug der Marke Karmann mit dem Kennzeichen HSK-X6288. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Arnsberg unter 02932-90200 zu melden.
