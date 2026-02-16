Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verdacht auf K.O.-Tropfen in Arnsberg

Arnsberg (ots)

Am gestrigen Abend erhielt die Polizeiwache Arnsberg Kenntnis über den Verdacht einer gefährlichen Körperverletzung durch die Verabreichung von K.O.-Tropfen. Ein 28-jähriger Mann aus Arnsberg besuchte gegen 18:30 Uhr eine Karnevalveranstaltung in einer Gaststätte in der Straße Alter Markt in Alt-Arnsberg. Im weiteren Verlauf wies der 28-Jährige Symptome auf, die er nicht mit seinem Alkoholkonsum in Einklang bringen konnte. Dabei hat es sich unter anderem um Benommenheit und Gedächtnisverlust gehandelt. Dem Geschädigten wurde eine Blutprobe entnommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

