Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Polizei warnt vor falschen Polizeibeamten und Bankmitarbeitern

Hochsauerlandkreis (ots)

Derzeit verzeichnet die Polizei im Hochsauerlandkreis mehrere Betrugsfälle. In drei Fällen waren die Betrüger erfolgreich. Die Fälle ereigneten sich mit ähnlichen Tathergängen in den Bereichen Sundern, Olsberg und Brilon. Bislang unbekannte Täter gaben sich als falsche Polizeibeamte und Bankmitarbeiter aus. Unter einem Vorwand gaben die Betrüger beispielsweise an, dass Falschgeld im Umlauf sei und das Bargeld der Geschädigten überprüft werden müsse. Eine weitere Vorgehensweise der Täter beinhaltete eine angebliche Observation von Betrügern, die den Geschädigten schaden wollen. Deren Bargeld musste ausgehändigt werden, um die Tätergruppierung damit überführen zu können. Die Gespräche verliefen immer dahingehend, dass die Geschädigten eine Bargeldsumme an der Tür aushändigen sollten. In allen Fällen kam eine Abholerin, die das Bargeld entgegennahm und sich daraufhin vom Tatort entfernte.

Die Polizei stellt klar:

Unabhängig davon, welche Geschichten am Telefon geschildert werden, weder die Polizei noch die Bank fordert die Herausgabe von Bargeld, Wertgegenständen, PIN-Nummern oder ähnlich sensiblen Daten. Seien Sie misstrauisch bei angeblichen Anrufen von Amtsträgern oder Behörden. Beenden Sie im Zweifel sofort das Gespräch und erstatten Sie umgehend eine Strafanzeige bei der Polizei.

