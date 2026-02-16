PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Polizei warnt vor falschen Polizeibeamten und Bankmitarbeitern

Hochsauerlandkreis (ots)

Derzeit verzeichnet die Polizei im Hochsauerlandkreis mehrere Betrugsfälle. In drei Fällen waren die Betrüger erfolgreich. Die Fälle ereigneten sich mit ähnlichen Tathergängen in den Bereichen Sundern, Olsberg und Brilon. Bislang unbekannte Täter gaben sich als falsche Polizeibeamte und Bankmitarbeiter aus. Unter einem Vorwand gaben die Betrüger beispielsweise an, dass Falschgeld im Umlauf sei und das Bargeld der Geschädigten überprüft werden müsse. Eine weitere Vorgehensweise der Täter beinhaltete eine angebliche Observation von Betrügern, die den Geschädigten schaden wollen. Deren Bargeld musste ausgehändigt werden, um die Tätergruppierung damit überführen zu können. Die Gespräche verliefen immer dahingehend, dass die Geschädigten eine Bargeldsumme an der Tür aushändigen sollten. In allen Fällen kam eine Abholerin, die das Bargeld entgegennahm und sich daraufhin vom Tatort entfernte.

Die Polizei stellt klar:

Unabhängig davon, welche Geschichten am Telefon geschildert werden, weder die Polizei noch die Bank fordert die Herausgabe von Bargeld, Wertgegenständen, PIN-Nummern oder ähnlich sensiblen Daten. Seien Sie misstrauisch bei angeblichen Anrufen von Amtsträgern oder Behörden. Beenden Sie im Zweifel sofort das Gespräch und erstatten Sie umgehend eine Strafanzeige bei der Polizei.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

  • 16.02.2026 – 09:44

    POL-HSK: Verdacht auf K.O.-Tropfen in Arnsberg

    Arnsberg (ots) - Am gestrigen Abend erhielt die Polizeiwache Arnsberg Kenntnis über den Verdacht einer gefährlichen Körperverletzung durch die Verabreichung von K.O.-Tropfen. Ein 28-jähriger Mann aus Arnsberg besuchte gegen 18:30 Uhr eine Karnevalveranstaltung in einer Gaststätte in der Straße Alter Markt in Alt-Arnsberg. Im weiteren Verlauf wies der 28-Jährige Symptome auf, die er nicht mit seinem Alkoholkonsum in ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 08:52

    POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung in Arnsberg

    Arnsberg (ots) - Am gestrigen Abend um 18:30 Uhr kam es im Rahmen einer Karnevalsveranstaltung in einem Gasthaus in der Straße Alter Markt in Alt-Arnsberg zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 34-jähriger Mann aus Sundern besuchte die Veranstaltung zum Tatzeitpunkt. Ein bislang unbekannter Täter schlug dem Mann dabei unvermittelt mit der Faust in das Gesicht. Um sich zu wehren, stieß er den Angreifer weg. ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 08:40

    POL-HSK: Wohnmobil aus der Ringstraße entwendet

    Arnsberg (ots) - Vom 12.02.2026 um 20:00 Uhr bis zum 13.02.2026 um 08:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter ein Wohnmobil, das auf einem Kfz-Stellplatz vor einem Mehrfamilienhaus in der Ringstraße geparkt war. Bei dem Wohnmobil handelt es sich um ein silbernes Fahrzeug der Marke Karmann mit dem Kennzeichen HSK-X6288. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Arnsberg unter ...

    mehr
