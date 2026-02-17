PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Erdgeschosswohnung

Arnsberg (ots)

Zu einem versuchten Einbruch in eine Privatwohnung eines Mehrfamilienhauses kam es in der Zeit vom 15.02.2026, 21:00 Uhr, bis 16.02.2026, 08:00 Uhr, im "Asternwinkel" in Neheim. Die Wohnungstür des Mieters wurde beschädigt, jedoch gelangten die Täter nicht in die Wohnung. Die Tür hielt stand. Hinweise nimmt die Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-902003211 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 12:14

    POL-HSK: Einbruch in Mehrfamilienhaus

    Sundern (ots) - In Sundern-Langscheid kam es am Montag, den 16.02.2026, zwischen 16:30 Uhr und 23:55 Uhr zu einem Einbruch in eine Privatwohnung in der Straße "Am Sorpesee". Bislang unbekannte Täter verschafften sich über die Rückseite des Mehrfamilienhauses Zutritt zur Wohnung im Erdgeschoss. Die Täter durchwühlten die Wohnung, bevor sie diverse Sachen entwendeten und in unbekannte Richtung flüchteten. Hinweise ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 08:02

    POL-HSK: Weiterer Verdacht auf K.O.-Tropfen in Arnsberg

    Arnsberg (ots) - Am gestrigen Nachmittag erhielt die Polizeiwache Arnsberg Kenntnis über den Verdacht einer gefährlichen Körperverletzung durch die Verabreichung von K.O.-Tropfen. Eine 32-jährige Frau aus Arnsberg besuchte zusammen mit ihren Freundinnen am Sonntag, den 15.02.2026, um 15:00 Uhr, eine Gaststätte in der Straße Alter Markt in Alt-Arnsberg. Im weiteren Verlauf des Besuchs entwickelte die Frau Symptome, ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 07:38

    POL-HSK: Verdacht auf K.O.-Tropfen in Marsberg

    Marsberg (ots) - Am 16.02.2026 wurde bei der Polizeiwache in Marsberg ein Verdachtsfall der gefährlichen Körperverletzung durch K.O.-Tropfen angezeigt. Demnach habe eine Marsbergerin am Abend des 14.02.2026 die Karnevalsveranstaltung in Westheim besucht. Die Frau gab an, über den Abend verteilt zwei Bier und zwei Schnäpse getrunken zu haben. Plötzlich habe sie sich sehr unwohl gefühlt. Sie sei dann mit einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren