Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Versuchter Einbruch in Erdgeschosswohnung
Arnsberg (ots)
Zu einem versuchten Einbruch in eine Privatwohnung eines Mehrfamilienhauses kam es in der Zeit vom 15.02.2026, 21:00 Uhr, bis 16.02.2026, 08:00 Uhr, im "Asternwinkel" in Neheim. Die Wohnungstür des Mieters wurde beschädigt, jedoch gelangten die Täter nicht in die Wohnung. Die Tür hielt stand. Hinweise nimmt die Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-902003211 entgegen.
