Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Baustellencontainer

Arnsberg (ots)

In Arnsberg-Voßwinkel wurden vom 17.02.2026, 15:55 Uhr, bis 18.02.2026, 07:45 Uhr, in der "Franziskusstraße" diverse Baumaschinen und Werkzeuge aus mehreren Baustellencontainern gestohlen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Containern und flüchteten anschließend mit der Tatbeute in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Pascal Kraas
Telefon: 0291/9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

