Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Einbruch in Baustellencontainer
Arnsberg (ots)
In Arnsberg-Voßwinkel wurden vom 17.02.2026, 15:55 Uhr, bis 18.02.2026, 07:45 Uhr, in der "Franziskusstraße" diverse Baumaschinen und Werkzeuge aus mehreren Baustellencontainern gestohlen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Containern und flüchteten anschließend mit der Tatbeute in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 entgegen.
