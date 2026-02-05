PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Unfallbeteiligte Fahrradfahrerin gesucht

Schwerte (ots)

Donnerstagmorgen (05.02.2026) kam es gegen 07.40 auf dem Holzener Weg in Schwerte zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin.

Eine 36-jährige Schwerterin befuhr mit ihrem Pkw den Holzener Weg in Richtung Bahnhof. Sie bog auf einen dortigen Parkplatz ab und übersah dabei eine bislang unbekannte Fahrradfahrerin, die auf dem Radweg ebenfalls in Richtung Bahnhof unterwegs war.

Es kam zum Zusammenstoß, wobei das Fahrrad der unbekannten Frau erheblich beschädigt wurde.

Eine Zeugin als auch die Unfallfahrerin des Pkw sprachen die Unbekannte an, diese wiederrum setzte ihre Fahrt fort. Die Fahrradfahrerin wird wie folgt beschrieben:

   - Weiblich
   - Etwa 14-15 Jahre alt
   - Schwarze Haare
   - Trug eine silberne Kette
   - Fuhr ein schwarzes, hochwertiges Fahrrad

Die Polizei Schwerte sucht nun nach der Fahrradfahrerin, aber auch nach weiteren Zeugen des Unfalls.

Sie mögen sich bitte bei der Polizei Schwerte melden: 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

