Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Flucht nach Ladendiebstahl erfolglos - Polizei stellt Tatverdächtigen
Arnsberg (ots)
Am 20.02.2025 verließ eine männliche Person gegen 17:35 Uhr einen Supermarkt in Alt-Arnsberg mit mehreren Flaschen Schnaps, ohne die Ware zu bezahlen. Eine Zeugin verständigte umgehend die Polizei. Im Rahmen der Fahndung konnte der Tatverdächtige mitsamt Beute gestellt werden. Das Diebesgut wurde dem Supermarkt wieder ausgehändigt. Eine Strafanzeige wurde erstellt.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell