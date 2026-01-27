Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Herdorf (ots)

Am 26.01.2026 kam es gegen 11 Uhr auf der L 284 im Bereich Hollertszug zu einem Verkehrsunfall, bei welchem zwei Menschen leicht verletzt wurden. Ein 32-jähriger fuhr mit seinem VW in Richtung Herdorf, und geriet auf winterlichen Fahrbahnverhältnissen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er frontal mit dem Hyundai einer 74-jährigen, welcher in entgegengesetzter Richtung unterwegs war.

Beide Beteiligte wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt, weshalb der Rettungsdienst sie in ein Krankenhaus verbrachte. Die Fahrzeuge wurden so erheblich beschädigt, dass diese abgeschleppt werden mussten.

Die L 284 war für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell