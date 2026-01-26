PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht L251 53577 Neustadt/Wied OT Rotterheide

Neustadt/Wied (ots)

Am 23.01.2026, um 11:15 Uhr, ereignete sich auf der L251 zwischen den Ortslagen Rotterheide und Wiedmühle eine Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte befuhr mit seinem PKW die L251 in Fahrtrichtung Wiedmühle. Der Unfallverursacher befuhr mit seinem LKW, Zugmaschine mit Auflieger, die L251 in entgegengesetzter Richtung. In einer Kurve kam es zur Kollision zwischen dem PKW und dem Auflieger des LKW. Der Fahrzeugführer des LKW setzte nach dem Zusammenstoß seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Polizei Straßenhaus liegen zur Zeit keine Hinweise zu dem Unfallverursacher vor. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei Straßenhaus unter der Rufnummer 02634/952-0 oder der E-Mailadresse pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
