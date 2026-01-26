Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Straßenverkehrsgefährdung durch alkoholisierten Autofahrer

Herdorf (ots)

Am Sonntag, 25.01.2026, kam es gegen 17:30 Uhr zu einer leichten Berührung zwischen einem Audi und einem Fiat, welche die Straße "Glockenfeld" befuhren. Sachschaden entstand hierbei jedoch nicht. Allerdings bemerkte der 55-jährige Audi-Fahrer eine offenbare Alkoholisierung des 33-jährigen Fiat-Fahrers. Den hinzugerufenen Polizeikräften bestätigte sich dieser Eindruck. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit knapp 2,5 Promille deutlich positiv. Entsprechend beschlagnahmte die Polizei den Führerschein des 33-jährigen, und lies ihm eine angeordnete Blutprobe entnehmen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell