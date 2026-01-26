Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahren unter Alkohol- und Drogeneinwirkung

Altenkirchen (ots)

Am Sonntag, 25.01.2026, gegen 15.15 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Frankfurter Straße in Altenkirchen einen alkoholisierten Pkw-Fahrer feststellen. Zudem besteht der Verdacht, dass der 18-Jährige auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens. Da es sich bei dem Fahrer um einen polnischen Staatsangehörigen ohne Wohnsitz in Deutschland handelte, wurde eine Sicherheitsleistung einbehalten.

