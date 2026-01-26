Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an Hauseingangstür

Betzdorf (ots)

Am Samstag, 24.01.2026, beschädigten drei bislang unbekannte Jugendliche gegen 20:20 Uhr die Hauseingangstür eine Wohnhauses in der Schulstraße, indem sie gegen diese traten. Eine Zeugin konnte erkennen, dass zwei der Tatverdächtigen dunkle Jacken trugen, während der dritte eine hellere Jacke trug, als sie von der Örtlichkeit davonliefen.

An der Tür des Wohnhauses entstand Sachschaden.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell