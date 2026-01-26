PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an Hauseingangstür

Betzdorf (ots)

Am Samstag, 24.01.2026, beschädigten drei bislang unbekannte Jugendliche gegen 20:20 Uhr die Hauseingangstür eine Wohnhauses in der Schulstraße, indem sie gegen diese traten. Eine Zeugin konnte erkennen, dass zwei der Tatverdächtigen dunkle Jacken trugen, während der dritte eine hellere Jacke trug, als sie von der Örtlichkeit davonliefen.

An der Tür des Wohnhauses entstand Sachschaden.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 10:34

    POL-PDNR: Unfallflucht an Altenheim

    Betzdorf (ots) - Eine Geschädigte parkte ihren PKW Fiat am Freitag, 23.01.2026, zwischen ca. 6 und ca. 13 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz an der Elly-Heus-Knapp-Straße in der Nähe des dortigen Altenheims. In diesem Zeitraum fuhr eine bislang unbekannte Person offenbar mit ihrem Fahrzeug gegen den geparkten Fiat, und beschädigte diesen am hinteren rechten Kotflügel. Anschließend entfernte sich die Täterschaft ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 10:32

    POL-PDNR: Brand von mehreren Altkleidercontainern

    Altenkirchen (ots) - Am Sonntag, 25.01.2026, gegen 15.25 Uhr, kam es in Altenkirchen, Zum Weyerdamm, zu einem Brand von mehreren Altkleidercontainern. Nach bisherigen Erkenntnissen setzten drei Täter einen Container mittels Feuerwerkskörpern in Brand. Anschließend flüchteten sie mit einem Fahrrad und zwei E-Scootern in Richtung Parc de Tarbes. Das Feuer breitete sich auf zwei weitere Container aus. Ein Übergreifen ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 10:15

    POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt

    Roth (ots) - Am Sonntag, 25.01.2026, gegen 00.00 Uhr, kam es in Roth, Kirchstraße, zu einer Trunkenheitsfahrt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 61-Jähriger alkoholisiert mit einem Pkw. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin erfolgte die Sicherstellung seines Führerscheins sowie die Einleitung eines Strafverfahrens. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank Feldhäuser, PHK Telefon: 02681 946-0 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren