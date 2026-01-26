Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Elkenroth (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten Beamte der PI Betzdorf am 26.01.2026 gegen 00:30 Uhr fest, dass ein in der Bruchstraße kontrollierter 24-jähriger Mercedes-Fahrer nicht über eine Fahrerlaubnis verfügte.

Es wurde eine Strafanzeige aufgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell