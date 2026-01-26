PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Elkenroth (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten Beamte der PI Betzdorf am 26.01.2026 gegen 00:30 Uhr fest, dass ein in der Bruchstraße kontrollierter 24-jähriger Mercedes-Fahrer nicht über eine Fahrerlaubnis verfügte.

Es wurde eine Strafanzeige aufgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 11:00

    POL-PDNR: Straßenverkehrsgefährdung durch alkoholisierten Autofahrer

    Herdorf (ots) - Am Sonntag, 25.01.2026, kam es gegen 17:30 Uhr zu einer leichten Berührung zwischen einem Audi und einem Fiat, welche die Straße "Glockenfeld" befuhren. Sachschaden entstand hierbei jedoch nicht. Allerdings bemerkte der 55-jährige Audi-Fahrer eine offenbare Alkoholisierung des 33-jährigen Fiat-Fahrers. Den hinzugerufenen Polizeikräften bestätigte ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 10:41

    POL-PDNR: Fahren unter Alkohol- und Drogeneinwirkung

    Altenkirchen (ots) - Am Sonntag, 25.01.2026, gegen 15.15 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Frankfurter Straße in Altenkirchen einen alkoholisierten Pkw-Fahrer feststellen. Zudem besteht der Verdacht, dass der 18-Jährige auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 10:40

    POL-PDNR: Sachbeschädigung an Hauseingangstür

    Betzdorf (ots) - Am Samstag, 24.01.2026, beschädigten drei bislang unbekannte Jugendliche gegen 20:20 Uhr die Hauseingangstür eine Wohnhauses in der Schulstraße, indem sie gegen diese traten. Eine Zeugin konnte erkennen, dass zwei der Tatverdächtigen dunkle Jacken trugen, während der dritte eine hellere Jacke trug, als sie von der Örtlichkeit davonliefen. An der Tür des Wohnhauses entstand Sachschaden. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren