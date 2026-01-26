PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Betzdorf (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten Beamte der PI Betzdorf am 24.01.2026 gegen 13 Uhr fest, dass ein in der Schützenstraße kontrollierter 24-jähriger VW-Fahrer nicht über eine Fahrerlaubnis verfügte.

Es wurde eine Strafanzeige aufgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

