Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis
Betzdorf (ots)
Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten Beamte der PI Betzdorf am 24.01.2026 gegen 13 Uhr fest, dass ein in der Schützenstraße kontrollierter 24-jähriger VW-Fahrer nicht über eine Fahrerlaubnis verfügte.
Es wurde eine Strafanzeige aufgenommen und die Weiterfahrt untersagt.
