POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Windhagen

Windhagen (ots)

Im Zeitraum vom 22.01.2026, 18 Uhr bis 23.01.2026, 08:00 Uhr ereignete sich in der Ortslage Windhagen, Niederwindhagener Straße 65 eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher kollidierte in diesem Zeitraum auf der Niederwindhagener Straße mit einem ordnungsgemäß abgestellten PKW. Es entstand Sachschaden. Die Polizei Straßenhaus hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei Straßenhaus unter der Rufnummer 02634/952-0 oder der E-Mailadresse pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

