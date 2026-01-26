POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Windhagen

Neustadt/Wied (ots) - Am 23.01.2026, um 11:15 Uhr, ereignete sich auf der L251 zwischen den Ortslagen Rotterheide und Wiedmühle eine Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte befuhr mit seinem PKW die L251 in Fahrtrichtung Wiedmühle. Der Unfallverursacher befuhr mit seinem LKW, Zugmaschine mit Auflieger, die L251 in entgegengesetzter Richtung. In einer Kurve kam es zur ...

