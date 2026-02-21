Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Trunkenheit mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer

Arnsberg (ots)

Am 20.02.2026 wurde der Polizei gegen 17:45 Uhr ein auffälliges Fahrzeug gemeldet, welches durch den Fahrer mit starken Schlangenlinien geführt wurde. Der Fahrzeugführer führte das Fahrzeug aus dem Bereich Ense (Kreis Soest) in Richtung Arnsberg. Weiterhin missachtete der Fahrer das Rotlicht einer Fußgängerampel. Nur durch das aufmerksame Verhalten des querenden Fußgängers kam es nicht zu einem Unfall. Im weiteren Verlauf kam es zu weiteren gefährlichen Situationen mit dem Begegnungsverkehr. In der Ortsmitte von Arnsberg-Herdringen konnte der Pkw-Fahrer schließlich angehalten und kontrolliert werden. Es wurde Alkoholkonsum beim Autofahrer festgestellt. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein wurde beschlagnahmt.

