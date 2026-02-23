PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Meschede/Brilon (ots)

Einbrüche im HSK

In der Zeit vom 21.02.2026, 21:00 Uhr, bis zum 22.02.2026, 20:30 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in einen Supermarkt in der Straße "Borghausen" in Bestwig. Bislang unbekannte Täter versuchten sich gewaltsam Zutritt über eine Außentür zum Markt zu verschaffen, was ihnen jedoch nicht gelang - die Tür hielt stand. Hinweise nimmt die Polizeiwache Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 entgegen. Zu einem weiteren versuchten Einbruch kam es am 22.02.2026 gegen 15:30 Uhr in Olsberg-Bigge in der "Heinrich-Sommer-Straße". Ein Zeuge konnte beobachten, wie ein unbekannter, junger Mann versuchte, gewaltsam über eine Tür in einen Lagerraum eines Gebäudekomplexes zu gelangen. Als dieser den Zeugen wahrnahm, flüchtete er in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizeiwache Brilon unter der Telefonnummer 02961-9020 entgegen. Am frühen Morgen des 23.02.2026, gegen 00:30 Uhr, konnte ein Zeuge Einbrecher in Bestwig "An der Andreaskirche" auf frischer Tat beobachten. Diese verschafften sich über eine Tür eines Firmenkomplexes gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Sie entwendeten diverse Werkzeuge und flüchteten mit einem weißen Bulli, auf welchem laut Zeugen die Aufschrift "EDM" aufgedruckt war. Die dunkel gekleideten Täter seien zu siebt oder acht gewesen und männlich gewesen. Hinweise nimmt auch hier die Polizeiwache Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Pascal Kraas
Telefon: 0291/9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

  • 22.02.2026 – 09:22

    POL-HSK: Brand in Mehrfamilienhaus

    Meschede-Berge (ots) - Am Samstagnachmittag kam es zum einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Meschede-Berge. Hierdurch wurden zwei Personen durch Rauchgase verletzt, eine davon so schwer, dass sie in ein Krankenhaus nach Dortmund verbracht werden musste. Das Haus ist aktuell nicht mehr bewohnbar, die Bewohner wurden vom Ordnungsamt anderweitig untergebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Über die Schadenshöhe können noch keine Angaben ...

    mehr
  • 21.02.2026 – 08:51

    POL-HSK: Flucht nach Ladendiebstahl erfolglos - Polizei stellt Tatverdächtigen

    Arnsberg (ots) - Am 20.02.2025 verließ eine männliche Person gegen 17:35 Uhr einen Supermarkt in Alt-Arnsberg mit mehreren Flaschen Schnaps, ohne die Ware zu bezahlen. Eine Zeugin verständigte umgehend die Polizei. Im Rahmen der Fahndung konnte der Tatverdächtige mitsamt Beute gestellt werden. Das Diebesgut wurde dem Supermarkt wieder ausgehändigt. Eine ...

    mehr
  • 21.02.2026 – 08:29

    POL-HSK: Trunkenheit mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer

    Arnsberg (ots) - Am 20.02.2026 wurde der Polizei gegen 17:45 Uhr ein auffälliges Fahrzeug gemeldet, welches durch den Fahrer mit starken Schlangenlinien geführt wurde. Der Fahrzeugführer führte das Fahrzeug aus dem Bereich Ense (Kreis Soest) in Richtung Arnsberg. Weiterhin missachtete der Fahrer das Rotlicht einer Fußgängerampel. Nur durch das aufmerksame ...

    mehr
