Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Meschede/Brilon (ots)

Einbrüche im HSK

In der Zeit vom 21.02.2026, 21:00 Uhr, bis zum 22.02.2026, 20:30 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in einen Supermarkt in der Straße "Borghausen" in Bestwig. Bislang unbekannte Täter versuchten sich gewaltsam Zutritt über eine Außentür zum Markt zu verschaffen, was ihnen jedoch nicht gelang - die Tür hielt stand. Hinweise nimmt die Polizeiwache Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 entgegen. Zu einem weiteren versuchten Einbruch kam es am 22.02.2026 gegen 15:30 Uhr in Olsberg-Bigge in der "Heinrich-Sommer-Straße". Ein Zeuge konnte beobachten, wie ein unbekannter, junger Mann versuchte, gewaltsam über eine Tür in einen Lagerraum eines Gebäudekomplexes zu gelangen. Als dieser den Zeugen wahrnahm, flüchtete er in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizeiwache Brilon unter der Telefonnummer 02961-9020 entgegen. Am frühen Morgen des 23.02.2026, gegen 00:30 Uhr, konnte ein Zeuge Einbrecher in Bestwig "An der Andreaskirche" auf frischer Tat beobachten. Diese verschafften sich über eine Tür eines Firmenkomplexes gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Sie entwendeten diverse Werkzeuge und flüchteten mit einem weißen Bulli, auf welchem laut Zeugen die Aufschrift "EDM" aufgedruckt war. Die dunkel gekleideten Täter seien zu siebt oder acht gewesen und männlich gewesen. Hinweise nimmt auch hier die Polizeiwache Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell