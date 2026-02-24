PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Sundern

Sundern (ots)

Im Zeitraum vom 21.02.2026 um 17:00 Uhr bis zum 23.02.2026 um 06:00 Uhr kam es in der Straße Buchholz in Sundern zu einem Einbruch in eine Firma für Aluminiumguss. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über eine Eingangstür Zutritt zu dem Objekt. Derzeit liegen keine Hinweise darauf vor, dass etwas entwendet wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Sundern unter der Telefonnummer 02933- 90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

