Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfallflucht mit zwei Verletzten

Arnsberg (ots)

Am 24.02.2026 um 07:45 Uhr bildete sich auf der Straße Lange Wende vor der Kreuzung Lange Wende / Stembergstraße ein Rückstau vor der dortigen Ampel. Eine 35-jährige Arnsbergerin fuhr auf der Straße Lange Wende auf den Rückstau zu. Sie versuchte, links an der Schlange wartender Fahrzeuge vorbeizufahren. Dazu fuhr sie in der Linkskurve vor der Ampelkreuzung über die durchgezogene Mittellinie in den Gegenverkehr. Eine entgegenkommende 23-jährige Arnsbergerin musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit der 35-Jährigen zu verhindern. Eine 17-Jährige fuhr mit einem Leichtkraftfahrzeug auf das Auto der 23-Jährigen auf. Die 17-Jährige und die 23-Jährige wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Die 35-jährige Unfallverursacherin setzte ihre Fahrt zunächst fort, ohne sich um den entstandenen Schaden oder die beiden Beteiligten zu kümmern. Sie kehrte später an den Unfallort zurück, wo sie auf die Polizeibeamten traf, die den Verkehrsunfall aufnahmen. Sie erwartet eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Verkehrskommissariat.

