PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Brilon (ots)

Am 20.02.2026, zwischen 12:48 Uhr und 13:30 Uhr, kam es in Brilon in der "Bahnhofstraße" auf dem Parkplatz einer dortigen Bankfiliale zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein geparkter, schwarzer Ford Kuga wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken vom unbekannten Unfallverursacher an der rechten Fahrzeugseite touchiert. Dadurch entstand ein hoher Sachschaden. Gesucht werden nun Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zum Verursacher machen können. Hinweise können auf der Polizeiwache Brilon unter der Telefonnummer 02961-9020 gegeben werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Pascal Kraas
Telefon: 0291/9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 11:23

    POL-HSK: Verdacht der Gefährlichen Körperverletzung auf einem Schulhof

    Altkreis Arnsberg (ots) - Am Nachmittag des 24.02.2026 wurde bei der Polizei eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet. Demnach sei eine 16-jährige Schülerin auf einem Schulhof im Altkreis Arnsberg von einer noch unbekannten Mitschülerin angegriffen worden. Die Geschädigte sei an den Haaren zu Boden gezogen und geschlagen worden. Eine ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 08:13

    POL-HSK: Verkehrsunfallflucht mit zwei Verletzten

    Arnsberg (ots) - Am 24.02.2026 um 07:45 Uhr bildete sich auf der Straße Lange Wende vor der Kreuzung Lange Wende / Stembergstraße ein Rückstau vor der dortigen Ampel. Eine 35-jährige Arnsbergerin fuhr auf der Straße Lange Wende auf den Rückstau zu. Sie versuchte, links an der Schlange wartender Fahrzeuge vorbeizufahren. Dazu fuhr sie in der Linkskurve vor der Ampelkreuzung über die durchgezogene Mittellinie in den ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 07:47

    POL-HSK: Einbruch in Sundern

    Sundern (ots) - Im Zeitraum vom 21.02.2026 um 17:00 Uhr bis zum 23.02.2026 um 06:00 Uhr kam es in der Straße Buchholz in Sundern zu einem Einbruch in eine Firma für Aluminiumguss. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über eine Eingangstür Zutritt zu dem Objekt. Derzeit liegen keine Hinweise darauf vor, dass etwas entwendet wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren