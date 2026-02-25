Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht
Brilon (ots)
Am 20.02.2026, zwischen 12:48 Uhr und 13:30 Uhr, kam es in Brilon in der "Bahnhofstraße" auf dem Parkplatz einer dortigen Bankfiliale zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein geparkter, schwarzer Ford Kuga wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken vom unbekannten Unfallverursacher an der rechten Fahrzeugseite touchiert. Dadurch entstand ein hoher Sachschaden. Gesucht werden nun Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zum Verursacher machen können. Hinweise können auf der Polizeiwache Brilon unter der Telefonnummer 02961-9020 gegeben werden.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Pascal Kraas
Telefon: 0291/9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell