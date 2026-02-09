Polizei Gütersloh

POL-GT: Wohnhauseinbruch am Ruhenstrothsweg

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Zwischen Freitagvormittag (06.02., 11.00 Uhr) und Samstag (07.02., 11.50 Uhr) beschädigten Einbrecher eine Fensterscheibe eines Hauses am Ruhenstrothsweg. Das Haus wurde anschließend durchsucht. Genaue Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat rund um den Tatzeitraum am Ruhenstrothsweg verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell