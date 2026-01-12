Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

In Wohnung eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Wangener Straße sind am Samstag zwischen 13.30 Uhr und 20.30 Uhr Unbekannte eingebrochen. Die Täter verschafften sich auf noch unklare Weise Zugang zu dem Gebäude, durchwühlten die Zimmer und flüchteten mit Bargeld. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen übernommen und eine Spurensicherung veranlasst. Personen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

In Gewahrsam genommen

In Gewahrsam genommen wurde am Sonntagabend ein alkoholisierter 35-Jähriger von Beamten des Polizeireviers Ravensburg. Der Mann hatte am Busbahnhof laut herumgeschrien, herumgespuckt und sich aggressiv verhalten. Auch gegenüber den Beamten beruhigte sich der mit über 2,5 Promille Alkoholisiert trotz deutlicher Ansprache nicht, weshalb er die Nacht in einer Arrestzelle des örtlichen Reviers verbringen musste.

Aulendorf

Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung auf privater Geburtstagsfeier

Nach handfesten Auseinandersetzungen auf einer Geburtstagsfeier in der Nacht von Samstag auf Sonntag ermitteln das Polizeirevier Weingarten und der Polizeiposten Altshausen. Wohl wegen einer vermeintlichen sexuellen Belästigung gerieten nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Gäste im Alter zwischen 18 Jahren und Mitte 20 aneinander. Eine 18-Jährige erlitt leichtere Verletzungen im Gesicht, ein 21-Jähriger trug offenbar eine oberflächlichere Stichwunde am Oberschenkel davon, deren Entstehung jedoch noch nicht geklärt ist. Die Ermittlungen zum Hergang und den beteiligten Personen dauern an.

