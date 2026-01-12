PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Illmensee

In Gegenverkehr gerutscht - Sachschaden

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Sonntag kurz nach 13 Uhr auf der L 201b Höhe Ruschweiler. Der 50 Jahre alte Lenker eines VW Transporters rutschte aus Illmensee kommend in einer Kurve auf glatter Fahrbahn auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit dem VW Sharan eines entgegenkommenden 46-Jährigen. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird insgesamt auf rund 35.000 Euro beziffert. Beide mussten abgeschleppt werden.

