Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden in Bestwig

Bestwig (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 14:25 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L776 zwischen Bestwig und Heringhausen. Ein 23-jähriger Mann aus Marburg befuhr zusammen mit seinem 49-jährigen Beifahrer in einem VW Transporter die L776 aus Bestwig kommend in Richtung Heringhausen. Auf Höhe der Unfallstelle befindet sich linksseitig ein Parkplatz. Der 23-jährige Mann beabsichtigte, nach links auf den Parkplatz abzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zunächst zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden VW Touran, besetzt mit einem 32-jährigen Fahrer und seinem 39-jährigen Beifahrer aus Schmallenberg. Unmittelbar nach der Kollision stieß der VW Touran mit einem VW Polo zusammen, welcher sich hinter dem 23-jährigen Marburger befand und ebenfalls aus Bestwig kommend in Richtung Heringhausen fuhr. Der VW Polo war besetzt mit einer 19-jährigen Fahrerin aus Eslohe und ihrer 19-jährigen Beifahrerin aus Meschede. Die beiden Insassen des VW Transporters aus Marburg blieben unverletzt. Die beiden 19-jährigen Frauen aus dem VW Polo verletzten sich jeweils leicht. Der 32-jährige Fahrer des VW Tourans verletzte sich schwer. Die drei Beteiligten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Beifahrer des VW Tourans verletzte sich so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Kassel geflogen werden musste. Die L776 war für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Sperrung wurde gegen 19:00 Uhr wieder aufgehoben. Für die Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis hinzugezogen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgefunden.

