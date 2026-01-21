PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Beinaheunfall durch Trunkenheit am Steuer

Rennerod (ots)

Am Abend des 21.01.2026 kam es gegen 18:00 Uhr zu einem Beinaheunfall an der Einmündung der L 298 zu der B 255 bei Rennerod.

Der 77-jährige, alkoholisierte Pkw-Führer befuhr die L 298 und bog von Rennerod nach links auf die B 255, in Richtung Hellenhahn-Schellenberg ab. Dabei übersah er den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw, welcher die B 255 in Richtung Rehe befuhr. Dieser musste stark abbremsen und ausweichen und konnte so eine Kollision der beiden Pkw verhindern. Anschließend rollte der Pkw des 77-jährigen sanft in den Straßengraben.

Bei der anschließenden Sachverhaltsaufnahme konnten die Polizeibeamten bei dem 77-jährigen, mittels eines Atemalkoholtestes, einen erheblichen Atemalkoholgehalt feststellen.

Der gefährdete Fahrzeugführer fuhr unmittelbar nach dem Vorfall weiter. Er wird gebeten, sich für eine zeugenschaftliche Vernehmung bei der Polizeiinspektion Westerburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663-9805-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Polizeidirektion Montabaur
