POL-PDMT: Vielbach L307 - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Flucht

Vielbach (ots)

Am 21.01.2026 gegen 06:25 Uhr fuhr der 44-jährige Fahrzeugführer mit seinem PKW aus Vielbach kommend auf die L307 in Richtung Mogendorf auf. Im Auffahrtsbereich der L307, in einer langgezogenen Rechtskurve, kam es aus bisher ungeklärten Gründen zu einem Zusammenstoß mit einem Fahrzeug des Gegenverkehrs, in Folge dessen der Fahrzeugführer leicht verletzt wurde. Der Zusammenstoß fand zwischen den jeweiligen Außenspiegeln der Fahrerseite statt. Der zweite Unfallbeteiligte entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Die Polizei sucht Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben oder denen im o.g. Zeitraum ein PKW mit entsprechenden Schäden an der Fahrerseite aufgefallen ist.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0
Sachbearbeiter: PK Hanak

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

