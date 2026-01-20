Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Auto in Schlangenlinien auf der B42 - Verkehrskontrolle ergab Hinweise auf Drogenbeeinflussung

Kaub (ots)

Eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin meldete am Montag, 19. Januar, gg. 13:45 Uhr, fernmündlich der Polizei in St. Goarshausen, einen auffällig fahrenden Pkw vor sich, zwischen der Loreley und Kaub auf der B42. Der Pkw würde immer wieder in Schlangenlinien auf die Gegenfahrbahn geraten und hätte eine rot anzeigende Ampel einer Baustelle missachtet. Die direkt von der Polizeiinspektion loseilende Polizeistreife konnte den verdächtigen Pkw in der Ortslage Kaub einer Verkehrskontrolle unterziehen. Bei dem 61j. Fahrzeugführer konnten drogenbedingte Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ihn erwartet ein teures Strafverfahren und der Führerschein wurde unmittelbar eingezogen. Glücklicherweise wurde niemand gefährdet.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell