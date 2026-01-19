PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Trunkenheit im Verkehr

Hachenburg (ots)

Am Samstag, den 17.01.2026, gegen 00:15 Uhr fiel Beamten der Polizeiinspektion Hachenburg in der Graf-Heinrich-Straße ein Pkw mit unsicherer Fahrweise auf. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 35-jährige Fahrzeugführer unter starkem Alkoholeinfluss stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurden entsprechende Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
PI Hachenburg
Telefon: 02662-9558-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 10:28

    POL-PDMT: Einbruch in ein Einfamilienhaus

    Unnau (ots) - Am Freitag, den 16.01.2026, zwischen 18:00 und 20:15 Uhr kam es in Unnau in der Straße "In der Dorfwiese" zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täterschaft hebelte ein rückwärtiges Fenster auf und entwendete Schmuck. Hinweise an die Polizei Hachenburg. Tel. 02662-95580 Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur PI Hachenburg Telefon: ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 17:54

    POL-PDMT: Verkehrsunfall infolge eines medizinischen Notfalls

    Nastätten (ots) - Am späten Freitagnachmittag gegen 16:55 Uhr befuhr der 87-jährige Fahrer eines PKW den bisherigen Informationen zufolge die Bahnhofstraße in Nastätten, als dieser vermutlich auf Grund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über seinen PKW verlor und frontal mit einer neben der Fahrbahn befindlichen Straßenlaterne kollidierte. Der alleinbeteiligte Fahrer aus dem Rhein-Lahn-Kreis wurde zur ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 17:37

    POL-PDMT: PKW-Diebstahl - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Diez (ots) - Die Polizei Diez ermittelt derzeit wegen eines Fahrzeugdiebstahls, der sich im Zeitraum der letzten zweieinhalb Wochen ereignet haben dürfte. Es wurde ein grauer Porsche 928 (Oldtimer) aus einer verschlossenen Garage in der Schaumburger Straße in 65582 Diez entwendet. Der genaue Tatzeitpunkt ist unbekannt. Die Polizei bittet etwaige Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren