POL-PDMT: Einbruch in ein Einfamilienhaus
Unnau (ots)
Am Freitag, den 16.01.2026, zwischen 18:00 und 20:15 Uhr kam es in Unnau in der Straße "In der Dorfwiese" zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täterschaft hebelte ein rückwärtiges Fenster auf und entwendete Schmuck. Hinweise an die Polizei Hachenburg. Tel. 02662-95580
