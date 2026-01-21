Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall, Vollsperrung B413 bei Herschbach UWW

Herschbach (ots)

Am heutigen Mittwoch, den 21.01.2026, zwischen 07:00 Uhr und 09:30 Uhr musste die B413 bei Herschbach, VG Selters, nach einem Verkehrsunfall voll gesperrt werden. Die Fahrerin eines PKWs wollte von Mündersbach kommend in Fahrtrichtung Dierdorf von der B413 nach links auf die L305 abbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten PKW. Es kam zur Kollision. Der PKW der Unfallverursacherin wurde durch die Kollision gegen einen weiteren beteiligten PKW geschleudert. Alle 3 Beteiligten wurden leicht verletzt.

