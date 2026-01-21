PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall, Vollsperrung B413 bei Herschbach UWW

Herschbach (ots)

Am heutigen Mittwoch, den 21.01.2026, zwischen 07:00 Uhr und 09:30 Uhr musste die B413 bei Herschbach, VG Selters, nach einem Verkehrsunfall voll gesperrt werden. Die Fahrerin eines PKWs wollte von Mündersbach kommend in Fahrtrichtung Dierdorf von der B413 nach links auf die L305 abbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten PKW. Es kam zur Kollision. Der PKW der Unfallverursacherin wurde durch die Kollision gegen einen weiteren beteiligten PKW geschleudert. Alle 3 Beteiligten wurden leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 06:39

    POL-PDMT: Einbruch in ein Einfamilienhaus

    Nister (ots) - Am Montag, den 19.01.2026, im Zeitraum zwischen 11:20 und 11:40 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Steinbörnchenweg in Nister. Bislang unbekannte Täterschaft schlug ein Kellerfenster ein und gelangte so in das Anwesen. Es wurde Bargeld im dreistelligen Bereich entwendet. Hinweise an die Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur PI Hachenburg ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren